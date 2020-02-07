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      Адвокати Дугарь мають нові докази невинуватості своєї підзахисної

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      Яна Дугарь на одному з судових засідань / ptp.kr.ua

      Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь пройшла психофізіологічну експертизу з застосуванням поліграфа. Дані дослідження вказують на те, що Дугарь ніколи не обговорювала зі ще одним підозрюваним Антоненком вбивство Шеремета.

      Про це під час брифінгу у Верховній Раді розповів захист Яни Дугарь. Зокрема, адвокат Микола Ореховський заявив: він клопотатиме про закриття справи.

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      Ми занесли пакет доказів, які раніше не публікувалися, та подали клопотання про приєднання доказів та закриття справи на ім’я першого заступника генерального прокурора Віктора Чумака,
      – зауважив він.

      Окрім того, адвокат констатував, що слідство у справі досі не провело експертизу щодо зросту Яни. Водночас, прокурори подають як доказ відео з камер спостереження, на якому жінка закладає вибухівку. Її зріст – не вище 165 сантиметрів, а от зріст Дугарь – вищий і становить 175 сантиметрів.

      Слідство понад 50 днів утримує людину у неволі та навіть не перевірили зріст цієї "розвідниці", хоча у серпні 2016 року мали експертизу щодо зросту інших фігурантів,
      – додав Ореховський.

      У чому підозрюють Дугарь?Яну Дугарь підозрюють у причетності до вбивства Шеремета. За даними слідства, бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади Яна Дугарь вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

      24 січня Дугарь змінили запобіжний захід. Тепер вона перебуватиме під нічним домашнім арештом, а раніше перебувала під повноцінним домашнім арештом. Також дівчину зобов’язали носити електронний браслет.

      Хто вони – інші підозрювані:

      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою.
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.


      Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Яна Дугарь Вбивство Павла Шеремета
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