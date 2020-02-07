Вбивство Шеремета: підозрюваний Андрій Антоненко відмовився давати свідчення у справі

Підозрюваний в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко не співпрацюватиме зі слідством та не даватиме свідчення у справі. Правоохоронцям він висунув рішучу вимогу – надати доступ до усіх документів справи його захисникам.

Зокрема, Антоненко просить про доступ адвокатів до його особової справи в ІТТ. Про це мовиться у фейсбук-спільноті Free Riff. До допису прикріплена фотографія відповідного листа Антоненка.

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Він адресований слідчому Бирку. Антоненко пише, що той викривив його свідчення та використав проти нього.

Ви приховуєте від нас докази моєї невинуватості. Будь-яка співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з Вашого боку, в тому числі надання адвокатам можливості ознайомитись з документами, експертизами, а також офіційного експертного вимірювання мого зросту. До того моменту я відмовляюсь відповідати на будь-які питання на підставі статті 63 Конституції України,

– зазначає він.

Зауважимо, що 31 січня правоохоронці заявили, що можуть спростувати алібі Антоненка. Товариш і свідок ветерана АТО Олексій Єрмолаєв помилився у своїх показах. Він сказав, що Антоненко ночував у нього в ніч перед убивством Шеремета. Однак тепер розуміє, що міг переплутати дати.

У чому саме підозрюють Антоненка:

За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета Антоненко разом з Кузьменко закладали вибухівку під авто журналіста. Окрім того, він нібито відповідав за організацію злочину.



Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета/ інфографіка 24 каналу

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. На жаль, журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".