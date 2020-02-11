Зеленський назвав головну ціль на посаді президента

Володимир Зеленський назвав головним завданням його команди у найближчі роки – закінчення війни на Донбасі.

Президент України в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" наголосив, що у цілому питання "не втратити країну".

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Не втратити те, що в нас є. Тому що коли ти береш кожен регіон, внутрішньо, що там відбувається, в кожному… Донецьк і Луганськ – ми розуміємо, там іде війна,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що завдання його команди в найближчі роки – закінчити війну. За словами президента, існують символи, навколо яких можна об'єднати країну.

І так вийшло, що країна об'єднується, коли воює, і країна об'єднується, коли мир і коли закінчилася війна,

– наголосив президент.

Політик зазначив, що на початку війни на Донбасі у 2014 році країна об'єдналася, але втратила території, а зараз, якщо буде мир, Україна має можливість об'єднатися в цілому.

"Мир на Донбасі – це не просто повернути територію і людей, це в принципі не втратити в цілому країну. Я знаю, що українці цього хочуть", – підсумував Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу