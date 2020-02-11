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      Зеленский назвал главную цель на посту президента

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      Владимир Зеленский назвал главную цель на посту / president.gov.ua

      Владимир Зеленский назвал главной задачей его команды в ближайшие годы – окончание войны на Донбассе.

      Президент Украины в интервью "Интерфакс-Украина" отметил, что в целом вопрос – "не потерять страну".

      Кстати: Зеленский намерен очистить партию "Слуга народа"

      Потому что когда ты берешь каждый регион, внутренне, что там происходит, в каждом... Донецк и Луганск – мы понимаем, там идет война,
      отметил Зеленский.

      Он добавил, что задача его команды в ближайшие годы – закончить войну. По словам президента, существуют символы, вокруг которых можно объединить страну.

      И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война,
      – подчеркнул президент.

      Политик отметил, что в начале войны на Донбассе в 2014 году страна объединилась, но потеряла территории, а сейчас, если будет мир, Украина имеет возможность объединиться в целом.

      "Мир на Донбассе – это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят", – подытожил Владимир Зеленский.

      Обратите внимание! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Новости Донецка Новости Луганска Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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