Зеленский назвал главную цель на посту президента

Владимир Зеленский назвал главной задачей его команды в ближайшие годы – окончание войны на Донбассе.

Президент Украины в интервью "Интерфакс-Украина" отметил, что в целом вопрос – "не потерять страну".

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Потому что когда ты берешь каждый регион, внутренне, что там происходит, в каждом... Донецк и Луганск – мы понимаем, там идет война,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что задача его команды в ближайшие годы – закончить войну. По словам президента, существуют символы, вокруг которых можно объединить страну.

И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война,

– подчеркнул президент.

Политик отметил, что в начале войны на Донбассе в 2014 году страна объединилась, но потеряла территории, а сейчас, если будет мир, Украина имеет возможность объединиться в целом.

"Мир на Донбассе – это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят", – подытожил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала