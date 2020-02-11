Зеленский намерен очистить партию "Слуга народа"

Владимир Зеленский считает, что президентская партия "Слуга народа" должна пройти очистку. Президент объясняет, что чувствует вину за некоторых нардепов.

Всех народных избранников проконтролировать невозможно, об этом глава государства заявил в интервью, отрывок из которого опубликовал Офис президента.

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Так, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", Владимир Зеленский "чувствует свою вину".

Потому что этот человек в партии, но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Мы говорили, что будет очистка, и мы должны это делать,

– заявил он.

Отметим, из парламентской фракции "Слуга народа" в ноябре исключили Анну Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова.

14 ноября депутат Анна Скороход заявила, что власть преследует ее мужа Алексея Алякина из-за того, что сама она голосовала против законопроекту о реформе рынка земли – а это противоречило позиции фракции.

В тот же день председатель фракции Давид Арахамия обвинил депутатку в том, что она предлагала взятки и лоббировала интересы "олигархических групп". Фракция решила исключить из своего состава Скороход.