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      Зеленський хоче очистити партію "Слуга народу"

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      Зеленський анонсував "очищення" партії "Слуга народу" / Getty images

      Володимир Зеленський вважає, що президентська партія "Слуга народу" повинна пройти очищення. Президент пояснює, що відчуває провину через деяких нардепів.

      Усіх народних обранців прокомнтролювати неможливо, про це глава держави заявив в інтерв'ю, уривок з якого опублікував Офіс Президента.

      Знайте більше: Зеленський про конфлікти в команді: Ми втрачаємо або час, або людей

      Так, якщо "зашкварився" депутат від партії "Слуга народу", то Володимир Зеленський "відчуває свою провину".

      Тому що ця людина в партії, але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів. Ми говорили, що буде очищення, і ми повинні це робити,
      – заявив він.

      Зазначимо, з парламентської фракції "Слуга народу" у листопаді виключили Анну Скороход, Антона Полякова та Романа Іванісова.

      • 14 листопада депутатка Анна Скороход заявила, що влада переслідує її чоловіка Олексія Алякіна через те, що сама вона голосувала проти законопроєкту про реформу ринку землі – а це суперечило позиції фракції. 

      Того ж дня голова фракції Давид Арахамія звинуватив депутатку в тому, що вона пропонувала хабарі й лобіювала інтереси "олігархічних груп". Фракція вирішила виключити зі свого складу Скороход.

      • Тоді ж із фракції виключили Антона Полякова – начебто через те, що він порушив домовленості щодо голосування по низці важливих законопроєктів.
      • Романа Іванісова виключили через скандал щодо його судимості. У ЗМІ з'явилася інформація, що у 90-х Іванісова засудили за зґвалтування дівчини. Тоді йому було 17 років.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Президент України Слуга народу
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