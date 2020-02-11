Не могу сказать всю правду, – Зеленский о прекращении огня на Донбассе

Владимир Зеленский пока не может сказать всю правду о прекращении огня на Донбассе. Однако он уверен, что Украине удастся достичь мира.

Президент Украины в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал, что ежедневно наталкивается на "политические капканы", начиная с минских соглашений.

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Ежедневно, начиная с минских соглашений, это такие политические капканы, когда ты можешь потерять рейтинг. Но они уже поняли, что я не боюсь потерять рейтинг,

– сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что главной задачей его команды в ближайшие годы – окончание войны на Донбассе.

Про рейтинг! Президент Украины Владимир Зеленский является лидером доверия среди украинцев. Так, президенту доверяют 59%, а не доверяют – 32%. Подробнее – здесь.

Несмотря на "режим тишины", с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

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