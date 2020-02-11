Не могу сказать всю правду, – Зеленский о прекращении огня на Донбассе
Владимир Зеленский пока не может сказать всю правду о прекращении огня на Донбассе. Однако он уверен, что Украине удастся достичь мира.
Президент Украины в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал, что ежедневно наталкивается на "политические капканы", начиная с минских соглашений.
Важно: Захват Украины приведет к распаду России, – Зеленский об агрессии Путина
Ежедневно, начиная с минских соглашений, это такие политические капканы, когда ты можешь потерять рейтинг. Но они уже поняли, что я не боюсь потерять рейтинг,
– сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул, что главной задачей его команды в ближайшие годы – окончание войны на Донбассе.
Про рейтинг! Президент Украины Владимир Зеленский является лидером доверия среди украинцев. Так, президенту доверяют 59%, а не доверяют – 32%. Подробнее – здесь.
Несмотря на "режим тишины", с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.
Зеленский дал интервью: ключевые тезисы
- Владимир Зеленский признал, что в президентской команде действительно есть конфликты, которые препятствуют работе. Это означает, что некоторых людей "потеряют".
- Зеленский считает, что президентская партия "Слуга народа" должна пройти очищение. Президент объясняет, что чувствует вину за некоторых нардепов.
- Политик верит в то, что в течение 4 лет уровень средней зарплаты в Украине приблизится к уровню зарплат в соседней Польше.
- Президент назвал главной задачей его команды в ближайшие годы – окончание войны на Донбассе.
- По словам политика, до сентября 2020 года ставки по ипотечным кредитам в Украине должны сократиться до 10% годовых.
- Владимир Зеленский одобряет тот факт, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета сдвинулось с мертвой точки, но напомнил об ответственности правоохранителей.
- Политик подчеркнул, что Украина должна отказаться от ямочного ремонта дорог.