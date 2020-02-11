18:01
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Не могу сказать всю правду, – Зеленский о прекращении огня на Донбассе

      172 Читати новину українською
      Зеленский рассказал о сложности прекращения огня на Донбассе / Getty Images

      Владимир Зеленский пока не может сказать всю правду о прекращении огня на Донбассе. Однако он уверен, что Украине удастся достичь мира.

      Президент Украины в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал, что ежедневно наталкивается на "политические капканы", начиная с минских соглашений.

      Важно: Захват Украины приведет к распаду России, – Зеленский об агрессии Путина

      Ежедневно, начиная с минских соглашений, это такие политические капканы, когда ты можешь потерять рейтинг. Но они уже поняли, что я не боюсь потерять рейтинг,
      – сказал Зеленский.

      Президент также подчеркнул, что главной задачей его команды в ближайшие годы – окончание войны на Донбассе.

      Про рейтинг! Президент Украины Владимир Зеленский является лидером доверия среди украинцев. Так, президенту доверяют 59%, а не доверяют – 32%. Подробнее – здесь.

      Несмотря на "режим тишины", с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      Зеленский дал интервью: ключевые тезисы

      К теме: Зеленский хочет провести выборы на Донбассе осенью​

      Билл Гейтс – один из самых богатых людей мира: секреты успеха основателя Microsoft
      сегодня
      3569
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Минские договоренности Владимир Зеленский Украина – Россия Новости Луганска Новости Донецка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Почесна відставка та велика пенсія: чому не карають скандальних суддів
      Роман Маселко 28
      сегодня , 17:03 Зеленский уволил Богдана: чем запомнился бывший глава Офиса Президента
      Андрій Шляхтін 1689
      сегодня , 17:01 Провал ключевых тем, – эксперт объяснил отставку Богдана
      Ярослав Голобородько 344
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      57
      сегодня , 16:50 Андрей in, Андрей out. Что стоит за сменой главы президентского Офиса
      Леонід Швець 303
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук