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      Захват Украины приведет к распаду России, – Зеленский об агрессии Путина

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия вряд ли решится на оккупацию всей территории Украины. Он также отметил, что Кремль не перестанет воплощать свои "новые глобальные идеи".

      Об этом глава государства заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, самым худшим вариантом развития событий для РФ может стать ее распад в том виде, в котором она сейчас существует.

      Интересно! Зеленский охарактеризовал свои отношения с Путиным

      По мнению президента, эскалация и захват такой большой страны, как Украина приведет к необратимым для России последствиям. Он считает, что это может привести к внутреннему жесткому конфликту внутри России. Зеленский отметил, что это только его личное мнение.

      В то же время, глава государства уверяет, что во время встречи в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года Владимир Путин понимает, что войну на Донбассе надо завершить.

      Такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что это за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну,
      – сказал Зеленский.

      Что известно о предыдущих контактах Путина и Зеленского

      Лидеры России и Украины впервые лично встретились во время нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также это была первая встреча украинского и российского президентов за последние 3 года.

      До этого они несколько раз созванивались. Большинство телефонных разговоров состоялось по инициативе украинского президента. Стороны обсуждали в основном войну на Донбассе, обмен пленными и возвращение украинских кораблей, которые Россия в прошлом году захватила на Азове.

      Последний разговор президентов состоялся накануне Нового года и также по инициативе Зеленского, который позвонил Путину. Во время этого разговора лидеры говорили о недавно подписанном газовом соглашении, обмене пленными и успешном выполнении договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате. Также Зеленский поздравил Путина с праздниками.

      Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что отношения с его российским коллегой Владимиром Путиным находятся на начальном этапе. Он отметил, что Путин – непростой и сложный человек, а их диалог хоть и начался, однако стороны быстро не договорятся.

      В Кремле, в свою очередь, заявляли, что встреча Зеленского и Путина в рамках нормандского формата прошла конструктивно, даже прагматично и на основе взаимоуважения. Пока же здесь ожидают от украинского президента, что тот сможет остановить войну на Донбассе, выполнив таким образом свои предвыборные обещания.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Владимир Зеленский Война на Донбассе Нормандская встреча 2019 Владимир Путин
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