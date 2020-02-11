Захоплення України призведе до розпаду Росії, – Зеленський про агресію Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи наважиться на окупацію усієї території України. Він також зазначив, що Кремль не припинить втілювати свої "нові глобальні ідеї".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, найгіршим варіантом розвитку подій для РФ може стати її розпад у тому вигляді, в якому вона зараз існує.

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На думку президента, ескалація і захоплення такої великої країни, як Україна призведе до невідворотних для Росії наслідків. Він вважає, що це може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту всередині Росії. Зеленський наголосив, що це лише його особиста думка.

Водночас, глава держави запевняє, що під час зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня 2019 року Володимир Путін зрозумів, що війну на Донбасі треба завершити.

Такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що це за людина. Не дивлячись на усі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну,

– сказав Зеленський.

Що відомо про попередні контакти Путіна та Зеленського

Лідери Росії та України вперше особисто зустрілися під час нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня. Також це була перша зустріч українського та російського президентів за останні 3 роки.

До цього вони кілька разів зідзвонювалися. Більшість телефонних розмов відбулася з ініціативи українського президента. Сторони обговорювали здебільшого війну на Донбасі, обмін полоненими і повернення українських кораблів, які Росія торік захопила на Азові.

Остання розмова президентів відбулася напередодні Нового року та також з ініціативи Зеленського, який зателефонував Путіну. Під час цієї розмови лідери говорили про нещодавно підписану газову угоду, обмін полоненими та успішне виконання домовленостей, досягнутих на саміті у нормандському форматі. Також Зеленський привітав Путіна зі святами.

Президент України Володимир Зеленський переконує, що взаємини з його російським колегою Володимиром Путіним перебувають на початковому етапі. Він зазначив, що Путін – непроста та складна людина, а їхній діалог хоч і розпочався, проте сторони швидко не домовляться.

У Кремлі, зі свого боку, заявляли, що зустріч Зеленського та Путіна у межах нормандського формату пройшла конструктивно, навіть прагматично та на засадах взаємоповаги. Наразі ж тут очікують від українського президента, що той зможе зупинити війну на Донбасі , виконавши таким чином свої передвиборчі обіцянки.