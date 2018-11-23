Боевики обстреляли из противотанковых ракет украинские позиции возле Луганского
За прошедшие сутки, 22 ноября, враг 4 раза прицельно открывал огонь по нашим позициям. В частности, применил противотанковые управляемые ракеты вблизи Луганского.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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Также пророссийские боевики били по Станице Луганской и Павлополю из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в Свободном враг применил вооружение боевых машин пехоты.
Потерь среди украинских защитников нет. А вот у оккупантов двое раненых.
Источник: 24 Канал
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