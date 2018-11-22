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      Украинские бойцы мощным ударом уничтожили боевиков на Донбассе: яркое видео

      71 Читати новину українською
      Украинские бойцы уничтожили позиции оккупантов на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили позиции оккупантов на Донбассе / Скрин из видео

      В сети появилось зрелищное видео, как военные Вооруженных сил Украины с воздуха наносят сокрушительный удар по позициям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

      Соответствующее видео обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

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      Очередной шмаки-бум, и 200-я бригада у одного оккупанта, еще двое зашивают раны,
      – написал он.

      Офицер отметил, что операция была проведена украинскими защитниками в районе населенного пункта Пантелеймоновка. Там, минометное подразделение российско-оккупационных войск постоянно делает провокационные обстрелы подразделений ООС.

      По его словам, бойцы ВСУ показали, что знают, где скрываются оккупанты, и наказали их.

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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