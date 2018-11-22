Украинские бойцы мощным ударом уничтожили боевиков на Донбассе: яркое видео

В сети появилось зрелищное видео, как военные Вооруженных сил Украины с воздуха наносят сокрушительный удар по позициям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

Соответствующее видео обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

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Очередной шмаки-бум, и 200-я бригада у одного оккупанта, еще двое зашивают раны,

– написал он.

Офицер отметил, что операция была проведена украинскими защитниками в районе населенного пункта Пантелеймоновка. Там, минометное подразделение российско-оккупационных войск постоянно делает провокационные обстрелы подразделений ООС.

По его словам, бойцы ВСУ показали, что знают, где скрываются оккупанты, и наказали их.