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      Боевики разозлили сеть своей выходкой в Донецком аэропорту: видео

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      Боевики разозлили сеть своей выходкой в Донецком аэропорту: видео
      Боевики разозлили сеть своей выходкой в Донецком аэропорту: видео / Иллюстративное фото

      В сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы пророссийские боевики оккупированной Донетчины. На кадрах оккупанты танцуют и поют на территории Донецкого аэропорта, захваченного и разрушенного в 2015 году.

      Соответствующий ролик на своей странице в Facebook опубликовал известный волонтер Юрий Мысягин. При этом он не уточнил, когда именно было снято это видео.

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      "Оккупанты и мародеры танцуют и поют свои куплеты на территории захваченного и разрушенного Донецкого аэропорта. Жаль, что наши "боги войны" из-за мирных договоренностей пока работать не могут. Пусть пока танцуют, расстояние сокращается", – написал волонтер.

      Эта возмутительная выходка пророссийских боевиков изрядно разозлила пользователи социальных сетей. Поэтому они принялись активно высказывать в комментариях свое недовольство.

      Что известно о боях за Донецкий аэропорт?
      Они продолжались с сентября 2014 года по 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был непригодным для обороны. Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Донецкий аэропорт
      Источник: 24 канал
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