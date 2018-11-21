Боевики разозлили сеть своей выходкой в Донецком аэропорту: видео

В сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы пророссийские боевики оккупированной Донетчины. На кадрах оккупанты танцуют и поют на территории Донецкого аэропорта, захваченного и разрушенного в 2015 году.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook опубликовал известный волонтер Юрий Мысягин. При этом он не уточнил, когда именно было снято это видео.

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"Оккупанты и мародеры танцуют и поют свои куплеты на территории захваченного и разрушенного Донецкого аэропорта. Жаль, что наши "боги войны" из-за мирных договоренностей пока работать не могут. Пусть пока танцуют, расстояние сокращается", – написал волонтер.

Эта возмутительная выходка пророссийских боевиков изрядно разозлила пользователи социальных сетей. Поэтому они принялись активно высказывать в комментариях свое недовольство.

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?

Они продолжались с сентября 2014 года по 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был непригодным для обороны. Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".