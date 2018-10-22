Боевики обстреляли Марьинку: ранения получил мирный житель
В воскресенье, 12 октября, пророссийские боевики на Донбассе обстреляли Марьинку. В результате обстрела огнестрельное ранение получил мирный житель, которого после инцидента доставили в больницу.
Об этом свидетельствует информация центра контроля и координации.
В СЦКК уточнили, что очередной обстрел Марьинки происходил напрямую из оккупированного Трудовского.
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"В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке", – говорится в сообщении.
Источник: 24 канал
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