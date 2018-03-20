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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Боевики обстреляли позиции украинцев под Песками: один военный ранен

30 Читати новину українською
20 марта на Донбассе зафиксирован один обстрел
20 марта на Донбассе зафиксирован один обстрел / Радио Свобода

Боевики продолжают нарушать перемирие. на этот раз оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Пески.

Как сообщили в Штабе АТО, с начала суток, 20 марта, был зафиксирован один обстрел. Террористы использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НВФ соблюдался в полной мере.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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