Боевики обстреляли позиции украинцев под Песками: один военный ранен
Боевики продолжают нарушать перемирие. на этот раз оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Пески.
Как сообщили в Штабе АТО, с начала суток, 20 марта, был зафиксирован один обстрел. Террористы использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
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Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.
На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НВФ соблюдался в полной мере.
Источник: 24 Канал
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