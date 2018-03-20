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Российская кампания запугивания должна быть в центре внимания международного сообщества, – США

58 Читати новину українською
Российская кампания запугивания должна быть в центре внимания международного сообщества, – США

В Соединенных Штатах уверены, что мира на Донбассе не будет, пока Россия не прекратит свои постоянные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. А продолжающаяся российская кампания насилия, запугивания, нарушения международного права и невыполнения обязательств перед ОБСЕ должна оставаться в центре внимания международного сообщества.

Об этом говорится в заявлении к руководству ОБСЕ временно поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана.

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"Соединенные Штаты призывают Россию вывести свои формирования в соответствии с обязательствами, взятыми ею в Минских соглашениях", – говорится в заявлении.

Наибольшую обеспокоенность у США вызывает тот факт, что от деятельности российских войск страдает мирное население. В качестве примера приводится факт повреждения в результате взрыва моста возле Станицы Луганской, где действует единственный на всю Луганщину КПП, благодаря чему жители с оккупированных территорий не могут попасть на подконтрольную Украине территорию на рынок, в банк, чтобы повидаться с родными. Кроме того, были обнаружены следы от обстрелов вблизи газопровода, а также зданий, где хранятся химикаты.

"Во всех этих случаях прямой или даже частичный удар может привести к значительным и, возможно, катастрофическим последствиям для гражданских лиц по обе стороны от линии контроля", – отмечается в обращении.

Среди других фактов – обстрел автомобилей компании "Вода Донбасса", которая занимается водоснабжением по обе стороны фронта. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории как минимум четыре обстрела автомобилей компании. В одном случае пули попали в кабину водителя, еще в одном – разбили стекло автобуса, в котором находились 30 работников компании.

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В США призывают создать зону безопасности вблизи критической инфраструктуры, а также открыть КПП в Золотом.

Также США жалуются на то, что боевики позволяют себе самовольно не допускать наблюдателей ОБСЕ в определенные районы на оккупированных территориях.

Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Война на Донбассе ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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