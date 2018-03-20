15:22
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-7°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Путин берет в заложники весь цивилизованный мир, – эксперт

425 Читати новину українською
Путин выложил уже все козыри
Путин выложил уже все козыри / 24 Канал

Путин втянул себя в несколько мировых капканов и выложил все козыри. Поэтому Запад уже не боится так действий Путина. Все инициативы президента он уже проявил, и ему остается только пугать мир ядерным оружием.

Об этом сайту "24" рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

Читайте также: Две потенциальные мишени Путина, – западные СМИ о том, чего ожидать после выборов президента в РФ

Как напоминает политолог, чтобы избежать внутренних проблем и консолидировать россиян, Путин аннексировал Крым. Чтобы отвлечь внимание от Крыма – начал войну на Донбассе. Чтобы доказать свою значимость после того, как его проигнорировали на саммите G20 в Брисбене (Австралия) в 2014 году из-за войны в Украине, втянул себя в конфликт в Сирии.

Накануне выборов президента РФ для консолидации электората Путину ничего не оставалось, как показывать мультики с ядерным ударом России. Он поднимает ставки, беря в заложники весь цивилизованный мир. Но мы видим: если переговоры и происходят, то не на тех условиях, на которых бы хотел Путин,
– считает Дымов.

Запад, по его словам, был застигнут врасплох поведением России, которая расшатывала основы международной безопасности, и действовал в стиле премьера Великобритании Чемберлена, который перед началом Второй мировой войны заявил, что не может себе представить, что британцы будут воевать за людей, которых он не знает. Впрочем, после отравления экс-российского разведчика Скрипаля теперь Великобритания вынуждена открыть глаза на Россию.

"Аппетит приходит во время еды. Было отравления Скрипаля эксцессом исполнителя, или российские спецслужбы хотели выслужиться перед Путиным, или он сам непосредственно давал указание, чтобы показать, что у него длинные руки, неизвестно. Но британцы почувствовали всю опасность, так как вещество, которым отравили Скрипаля, можно спокойно провезти дипломатической почтой. И, если ничего не делать с Путиным и его политикой, то каждый житель цивилизованного мира не может быть застрахован от того, что его чем-то не отравят", – отметил Валерий Дымов.

Однако, по его мнению, из переговоров с Россией никто не будет выходить. Хотя Запад подчеркивает, что Россия уже не та, и они не могут с ней разговаривать так, как хотелось бы.

Путин хвастается, поднимая ставки, а мир ищет ответ, что делать с РФ, нашпигованной ядерным оружием? Надо идти по минному полю. Но удавка на шее Путина затягивается,
– отмечает Дымов.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высшем уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сегодня, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 331
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сегодня, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 578
Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу
сегодня, 13:59 Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу
755
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на
сегодня, 13:55 Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на "выборы Путина"
523
Когда нормализуются отношения России с Украиной
сегодня, 13:02 Когда нормализуются отношения России с Украиной
530
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук