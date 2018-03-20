Путин берет в заложники весь цивилизованный мир, – эксперт

Путин втянул себя в несколько мировых капканов и выложил все козыри. Поэтому Запад уже не боится так действий Путина. Все инициативы президента он уже проявил, и ему остается только пугать мир ядерным оружием.

Об этом сайту "24" рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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Как напоминает политолог, чтобы избежать внутренних проблем и консолидировать россиян, Путин аннексировал Крым. Чтобы отвлечь внимание от Крыма – начал войну на Донбассе. Чтобы доказать свою значимость после того, как его проигнорировали на саммите G20 в Брисбене (Австралия) в 2014 году из-за войны в Украине, втянул себя в конфликт в Сирии.

Накануне выборов президента РФ для консолидации электората Путину ничего не оставалось, как показывать мультики с ядерным ударом России. Он поднимает ставки, беря в заложники весь цивилизованный мир. Но мы видим: если переговоры и происходят, то не на тех условиях, на которых бы хотел Путин,

– считает Дымов.

Запад, по его словам, был застигнут врасплох поведением России, которая расшатывала основы международной безопасности, и действовал в стиле премьера Великобритании Чемберлена, который перед началом Второй мировой войны заявил, что не может себе представить, что британцы будут воевать за людей, которых он не знает. Впрочем, после отравления экс-российского разведчика Скрипаля теперь Великобритания вынуждена открыть глаза на Россию.

"Аппетит приходит во время еды. Было отравления Скрипаля эксцессом исполнителя, или российские спецслужбы хотели выслужиться перед Путиным, или он сам непосредственно давал указание, чтобы показать, что у него длинные руки, неизвестно. Но британцы почувствовали всю опасность, так как вещество, которым отравили Скрипаля, можно спокойно провезти дипломатической почтой. И, если ничего не делать с Путиным и его политикой, то каждый житель цивилизованного мира не может быть застрахован от того, что его чем-то не отравят", – отметил Валерий Дымов.

Однако, по его мнению, из переговоров с Россией никто не будет выходить. Хотя Запад подчеркивает, что Россия уже не та, и они не могут с ней разговаривать так, как хотелось бы.

Путин хвастается, поднимая ставки, а мир ищет ответ, что делать с РФ, нашпигованной ядерным оружием? Надо идти по минному полю. Но удавка на шее Путина затягивается,

– отмечает Дымов.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высшем уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.