Путін бере в заручники весь цивілізований світ, – експерт

Путін втягнув себе в кілька світових капканів і виклав всі козирі. Тому Захід вже не боїться так дій Путіна. Всі ініціативи президент він уже проявив, і йому лишається тільки лякати світ ядерною зброєю.

Про це сайту "24" розповів директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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Як нагадує політолог, щоб уникнути внутрішніх проблем і консолідувати росіян, Путін анексував Крим. Щоб відволікти увагу від Криму – розпочав війну на Донбасі. Щоб довести свою значимість після того, як його проігнорували на саміті G20 в Брісбені (Австралія) в 2014 році через війну в Україні, втягнув себе в конфлікт у Сирії.

Напередодні виборів президента РФ для консолідації електорату Путіну нічого не залишалося, як показувати мультики з ядерним ударом Росії. Він піднімає ставки, беручи в заручники весь цивілізований світ. Але ми бачимо: якщо переговори і відбуваються, то не на тих умовах, на яких би хотів Путін,

– вважає Димов.

Захід, за його словами, був захоплений зненацька поведінкою Росії, яка розхитувала засади міжнародної безпеки, і діяв у стилі прем’єра Британії Чемберлена, який перед початком Другої світової війни заявив, що не може собі уявити, що британці воюватимуть за людей, яких він не знає. Втім, після отруєння екс-російського розвідника Скрипаля тепер Великобританія вимушена відкрити очі на Росію.

"Апетит приходить під час їжі. Чи було отруєння Скрипаля ексцесом виконавця, чи російські спецслужби хотіли вислужитися перед Путіним, чи він сам безпосередньо давав вказівку, щоб показати, що в нього довгі руки, невідомо. Але британці відчули всю небезпеку, тому що речовину, якою отруїли Скрипаля, можна спокійно провезти дипломатичною поштою. І, якщо нічого не робити з Путіним і його політикою, то кожен мешканець цивілізованого світу не може бути застрахований від того, що його чимось не отруять", – зауважив Валерій Димов.

Однак, на його думку, з переговорів із Росією ніхто не виходитиме. Хоча Захід наголошує, що Росія вже не та, і вони не можуть з нею розмовляти так, як хотілося б.

Путін хизується, піднімаючи ставки, а світ шукає відповідь, що робити з РФ, яка нашпигована ядерною зброєю? Треба йти по мінному полю. Але удавка на шиї Путіна затягується,

– наголошує Димов.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.