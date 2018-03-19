Дві потенційні мішені Путіна, – західні ЗМІ про те, чого очікувати після виборів президента у РФ

18 березня росіяни обрали Володимира Путіна на ще один шестирічний президентський термін. За чинного главу Кремля віддали свої голоси 76,67% виборців.

І хоч президентські вибори в Росії не можна назвати демократичними, однак вважати їх "пустим ритуалом" теж не варто, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер.

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Для Путіна вони мають велике значення, оскільки з одного боку, це свого роду перевірка на міцність його політичної системи, а з іншого – лідеру РФ потрібен цей плебісцит для збереження контролю над конкуруючими групами еліт, йдеться у публікації.

"Однак, чим довше Путін залишається при владі, тим складніше йому опиратися на підтримку населення. За останні роки економічні та соціальні проблеми в країні наростають подібно до снігової лавини", – зауважує журналіст.

У глави Кремля є і свої "страхи", зокрема, на думку The Washington Examiner, Путін боїться, що його викриють як клептократа (чиновника-крадія – "24"), звідси і страх перед журналістами та активістами, які проливають світло на його корупційні злодіяння. Найбільш очевидний приклад – опозиціонер Олексій Навальний, якого усунули від участі у президентській гонці, а його соратників переслідує ФСБ, пояснює видання.

Щодо планів Путіна на наступні 6 років свого правління, то, як зазначає The Wall Street Journal, отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля у Британії стало попередженням, що президент РФ, імовірно, готується до нової ескалації.

Балтійські країни і Балкани можуть стати двома можливими мішенями Путіна, і Захід повинен бути напоготові,

– застерігає WSJ.

Що стосується США, то Дональд Трамп проявив себе у протистоянні із главою Кремля активніше, ніж його попередник Барак Обама, до прикладу, ухваливши надання летальної зброї Україні. Але Путін все ще сподівається, що він зможе за допомогою маніпуляцій вибити у Дональда Трампа якогось роду згоду на регіональне панування Кремля. Але очільник Білого дому не повинен потрапити на вудку, попереджають журналісти.

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Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%.