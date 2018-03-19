Назвали регіони, де Путін отримав найбільше голосів: цікаві дані

У чотирьох регіонах РФ та в окупованому Криму Володимир Путін за результатами голосування на президентських виборах отримав більше 90% голосів виборців, які прийшли на дільниці.

Про це повідомляє РІА "Новости".

Найвищий результат, за останніми попередніми даними, у Путіна в Кабардино-Балкарії. Тут за нього на момент підрахунку 95% голосів проголосували 93,48% тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

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На другому місці – окупований Крим – 92,16% голосів. Зазначимо, вибори на півострові не визнає ані Україна, ані Євросоюз.

Окрім того, чимало голосів вдалося зібрати Путіну в Тиві, Дегестані та Якутії.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії в неділю, 18 березня. Чинний глава держави Володимир Путін набирає 76,56% голосів після обробки даних 95% протоколів дільничних комісій, випливає з даних ЦВК РФ.



Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації виборів президента Росії у Криму.