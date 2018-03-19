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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Назвали регионы, где Путин получил больше всего голосов: интересные данные

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Выборы в России
Выборы в России / Фото из открытых источников

В четырех регионах РФ и в оккупированном Крыму Владимир Путин по результатам голосования на президентских выборах получил более 90% голосов избирателей, пришедших на участки.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Самый высокий результат, по последним предварительным данным, у Путина в Кабардино-Балкарии. Здесь за него на момент подсчета 95% голосов проголосовали 93,48% пришедших на избирательные участки.

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На втором месте – оккупирован Крым – 92,16% голосов. Отметим, выборы на полуострове не признает ни Украина, ни Евросоюз.

Кроме того, немало голосов удалось собрать Путину в Тыве, Дегестана и Якутии.

Напомним, выборы президента прошли в России в воскресенье, 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,56% голосов после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий.

Украина введет санкции против лиц, причастных к организации выборов президента России в Крыму.

Теги: Выборы в России 2018 Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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