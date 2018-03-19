Польша официально назвала недействительными выборы президента России в Крыму

Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что не признает выборы президента России проведены в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В МИД Польши отметили, что Крым есть неотъемлемой частью Украины и нелегальные выборы на этой территории не могут быть признанными.

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Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. После подсчета 90% бюллетеней на выборах президента России действующий глава страны Владимир Путин набирает 76,41% голосов.



Украина не будет признавать результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексирована Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.



В Евросоюзе также заявили, что не признают результатов выборов президента России в аннексированом Крыму.