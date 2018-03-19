Польща офіційно назвала недійсними вибори президента Росії в Криму

Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що не визнає вибори президента Росії проведені в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

В МЗС Польщі наголосили, що Крим невід’ємною частиною України і нелегальні вибори на цій території не можуть бути визнаними.

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Нагадаємо, вибори президента Росії відбулися 18 березня. Після підрахунку 90% бюлетенів на виборах президента Росії чинний очільник країни Володимир Путін набирає 76,41% голосів.



Україна не буде визнавати результати президентських виборів, які Росія проведе в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів.



У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.