17:12
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-10°C
-5°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Підкуп і фальсифікації – головні інструменти для збільшення явки на виборах Путіна, – експерт

1269 Читать новость на русском
Виборців залякували і погрожували
Виборців залякували і погрожували / Діалог

В Росії на виборах президента влада використала кілька технологій для збільшення явки виборців. Зокрема, підкуп і фальсифікації. Насправді бажаючих іти голосувати набагато менше.

Таку думку сайту "24" висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Читайте також: Назвали регіони, де Путін отримав найбільше голосів: цікаві дані

Політолог нагадує: в середині грудня 2017 року за даними найбільш авторитетної в Росії соціологічної організації "Левада-Центр" прогнозована явка на вибори була в межах 52-54%. Після цього в Росії була кампанія щодо бойкоту виборів. І, хоча її значення не треба перебільшувати, але на кілька відсотків вона зменшила б явку виборців. Крім того, частина виборців РФ була серйозно розчарована в опозиції, яка виконувала декоративну функцію – "потєшної опозиції". Природно, що не було підстав для збільшення явки.

Тому, зазначає Кошель, високу явку на виборах президента РФ – 67% – можна назвати нагнаною. Для цього російська влада використала низку технологій. Зокрема, за його словами, кількість учасників у виборах штучно збільшили за рахунок примусу і репресивних механізмів. Був поквартирний обхід членами виборчих комісій у супроводі правоохоронців. В окупованому Криму відбувався грубий тиск на виборців, коли їх під страхом звільнення примушували йти на голосування.

Друга технологія, яка призвела до збільшення явки – підкуп виборців.

Виборці приходили на дільниці в обмін на продовольчі талони, які надавали можливість купити продукти вдвічі дешевше. Приміром, у Москві пропонували навіть червону ікру в два рази дешевше, ніж у маркеті. В Криму пропонували так звані ювілейні медалі на річницю захоплення півострова. А молоді надавалися безкоштовні квитки на концерти відомих виконавців. Система обміну голосу на матеріальні блага. Це підкуп виборців,
– говорить голова КВУ.

Також, розповідає Олексій Кошель, спрацювали ще дві технології. Перша – "зачистка" виборчих списків, що дало можливість збільшити явку приблизно на 1,5%. Друга – виборці могли голосувати за місцем фактичного перебування. Була масштабна міграція виборців – 5,5 мільйонів громадян відписувалися і прописувалися в інших місцях для голосування. Для країни зі ста мільйонами виборців це багато – близько 5%. За даними незалежних російських експертів, таким чином штучно було збільшено явку на виборах ще на 1-1,5%.

"Знову бачимо, що в низці регіонів була груба фальсифікація. Якщо в 2011 році Чечня дала явку в 99,7%, що стало предметом насмішок над режимом Путіна, то зараз вони пішли іншим шляхом. Чечня дала трохи менший результат. Натомість підігнали результати в республіці Кабардино-Балкарія, Дагестані, республіці Саха. Там, до речі, 18 березня термометр показував мінус 50. І це навряд чи сприяло тій високій явці, яку показує російське ЦВК. Але всі ці технології сумарно дали потрібну Кремлю явку на виборах президента", – наголосив Олексій Кошель.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%.

Теги: Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018 Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не Вакарчук і не Порошенко: хто може стати президентом України
сьогодні, 16:05 Не Вакарчук і не Порошенко: хто може стати президентом України
2169
Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео
сьогодні, 16:42 Незвичний жовтий сніг випав на Донбасі: приголомшливі фото та відео
3270
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук