Підкуп і фальсифікації – головні інструменти для збільшення явки на виборах Путіна, – експерт

В Росії на виборах президента влада використала кілька технологій для збільшення явки виборців. Зокрема, підкуп і фальсифікації. Насправді бажаючих іти голосувати набагато менше.

Таку думку сайту "24" висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Політолог нагадує: в середині грудня 2017 року за даними найбільш авторитетної в Росії соціологічної організації "Левада-Центр" прогнозована явка на вибори була в межах 52-54%. Після цього в Росії була кампанія щодо бойкоту виборів. І, хоча її значення не треба перебільшувати, але на кілька відсотків вона зменшила б явку виборців. Крім того, частина виборців РФ була серйозно розчарована в опозиції, яка виконувала декоративну функцію – "потєшної опозиції". Природно, що не було підстав для збільшення явки.

Тому, зазначає Кошель, високу явку на виборах президента РФ – 67% – можна назвати нагнаною. Для цього російська влада використала низку технологій. Зокрема, за його словами, кількість учасників у виборах штучно збільшили за рахунок примусу і репресивних механізмів. Був поквартирний обхід членами виборчих комісій у супроводі правоохоронців. В окупованому Криму відбувався грубий тиск на виборців, коли їх під страхом звільнення примушували йти на голосування.

Друга технологія, яка призвела до збільшення явки – підкуп виборців.

Виборці приходили на дільниці в обмін на продовольчі талони, які надавали можливість купити продукти вдвічі дешевше. Приміром, у Москві пропонували навіть червону ікру в два рази дешевше, ніж у маркеті. В Криму пропонували так звані ювілейні медалі на річницю захоплення півострова. А молоді надавалися безкоштовні квитки на концерти відомих виконавців. Система обміну голосу на матеріальні блага. Це підкуп виборців,

– говорить голова КВУ.

Також, розповідає Олексій Кошель, спрацювали ще дві технології. Перша – "зачистка" виборчих списків, що дало можливість збільшити явку приблизно на 1,5%. Друга – виборці могли голосувати за місцем фактичного перебування. Була масштабна міграція виборців – 5,5 мільйонів громадян відписувалися і прописувалися в інших місцях для голосування. Для країни зі ста мільйонами виборців це багато – близько 5%. За даними незалежних російських експертів, таким чином штучно було збільшено явку на виборах ще на 1-1,5%.

"Знову бачимо, що в низці регіонів була груба фальсифікація. Якщо в 2011 році Чечня дала явку в 99,7%, що стало предметом насмішок над режимом Путіна, то зараз вони пішли іншим шляхом. Чечня дала трохи менший результат. Натомість підігнали результати в республіці Кабардино-Балкарія, Дагестані, республіці Саха. Там, до речі, 18 березня термометр показував мінус 50. І це навряд чи сприяло тій високій явці, яку показує російське ЦВК. Але всі ці технології сумарно дали потрібну Кремлю явку на виборах президента", – наголосив Олексій Кошель.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%.