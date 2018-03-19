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Подкуп и фальсификации - главные инструменты для увеличения явки на выборах Путина, – эксперт

521 Читати новину українською
Избирателей запугивали и угрожали
Избирателей запугивали и угрожали / Диалог

В России на выборах президента власть использовала несколько технологий для увеличения явки избирателей. В частности, подкуп и фальсификации. На самом деле желающих идти голосовать гораздо меньше.

Такое мнение сайту "24" высказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Политолог напоминает: в середине декабря 2017 года по данным наиболее авторитетной в России социологической организации "Левада-Центр" прогнозируемая явка на выборы была в пределах 52-54%. После этого в России была кампания по бойкоту выборов. И, хотя ее значение не надо преувеличивать, но на несколько процентов она уменьшила бы явку избирателей. Кроме того, часть избирателей РФ была серьезно разочарована в оппозиции, которая выполняла декоративную функцию — "потешной оппозиции". Естественно, что не было оснований для увеличения явки.

Поэтому, отмечает Кошель, высокую явку на выборах президента РФ — 67% — можно назвать нагнанной. Для этого российская власть использовала ряд технологий. В частности, по его словам, количество участников в выборах искусственно увеличили за счет принуждения и репрессивных механизмов. Был поквартирный обход членами избирательных комиссий в сопровождении правоохранителей. В оккупированном Крыму проходило грубое давление на избирателей, когда их под страхом увольнения заставляли идти на голосование.

Вторая технология, которая привела к увеличению явки — подкуп избирателей.

Избиратели приходили на участки в обмен на продовольственные талоны, которые предоставляли возможность купить продукты в два раза дешевле. К примеру, в Москве предлагали даже красную икру в два раза дешевле, чем в маркете. В Крыму предлагали так называемые юбилейные медали в годовщину захвата полуострова. А молодежи предоставлялись бесплатные билеты на концерты известных исполнителей. Система обмена голоса на материальные блага. Это подкуп избирателей,
— говорит глава КИУ.

Также, рассказывает Алексей Кошель, сработали еще две технологии. Первая — "зачистка" избирательных списков, что позволило увеличить явку примерно на 1,5%. Вторая — избиратели могли голосовать по месту фактического пребывания. Была масштабная миграция избирателей — 5,5 миллионов граждан отписывались и прописывались в других местах для голосования. Для страны из ста миллионами избирателей это много — около 5%. По данным независимых российских экспертов, таким образом искусственно была увеличена явка на выборах еще на 1-1,5%.

"Опять видим, что в ряде регионов была грубая фальсификация. Если в 2011 году Чечня дала явку в 99,7%, что стало предметом насмешек над режимом Путина, то сейчас они пошли другим путем. Чечня дала немного меньший результат. Зато подогнали результаты в республике Кабардино-Балкария, Дагестане, республике Саха. Там, кстати, 18 марта термометр показывал минус 50. И это вряд ли способствовало той высокой явке, которую показывает российское ЦИК. Но все эти технологии суммарно дали нужную Кремлю явку на выборах президента", — отметил Алексей Кошель.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин — у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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