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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Російська кампанія насильства і залякування має бути в центрі уваги міжнародної спільноти, – США

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Російська кампанія насильства і залякування має бути в центрі уваги міжнародної спільноти, – США

У Сполучених Штатах переконані, що миру на Донбасі не буде, допоки Росія не припинить свої постійні порушення суверенітету та територіальної цілісності України. А російська кампанія насильства, залякування, порушення міжнародного права та невиконання зобов'язань перед ОБСЄ, яка триває, повинна залишатись у центрі уваги міжнародного співтовариства.

Про це йдеться у заяві до керівництва ОБСЄ тимчасово повіреного у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана.

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"Сполучені Штати закликають Росію вивести свої формування відповідно до зобов'язань, взятих ними в Мінських угодах", – йдеться в заяві.

Найбільшу занепокоєність у США викликає той факт, що від діяльності російських військ страждає мирне населення. Як приклад наводяться факт пошкодження внаслідок вибуху поблизу мосту у Станиці Луганській, де діє єдиний на всю Луганщину КПП, завдяки чому жителі з окупованих територій можуть потрапити на підконтрольну Україні територію на ринок, в банк, чи щоб побачитися з рідними. Окрім того, були виявлені сліди від обстрілів поблизу газопроводу, а також будівель, де зберігаються хімікати.

"У всіх цих випадках прямий або навіть частковий удар може призвести до значних і, можливо, катастрофічних наслідків для цивільних осіб по обидві сторони від лінії контролю", – наголошується в зверненні.

Серед інших фактів – обстріл автомобілів компанії «Вода Донбасу», яка займається водопостачанням по обидві сторони фронту. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували як мінімум чотири обстріли на окупованій території автомобілів компанії. В одному випадку кулі потрапити в кабіну водія, ще в одному – розбили скло автобусу, в якому перебувало 30 працівників компанії.

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У США закликають створити зону безпеки поблизу критичної інфраструктури, а також відкрити КПП в Золотому.

Також США скаржаться на те, що бойовики дозволяють собі самовільно не допускати спостерігачів ОБСЄ на окупованих територіях до певних районів.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини США ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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