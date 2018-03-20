Бойовики обстріляли позиції українців під Пісками: один військовий поранений

Бойовики продовжують порушувати перемир’я. цього разу окупанти обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Піски.

Як повідомили у Штабі АТО, з початку доби – 20 березня, був зафіксований один обстріл. Терористи використали гранатомети та великокаліберні кулемети.

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Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався у повній мірі.