Боевики обстреляли школу в Марьинке: что известно

Войска оккупанта обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы вблизи Марьинки. Под огонь попали ученики и учителя общеобразовательной школы. К счастью, никто не пострадал.

О нарушении режима тишины пророссийскими боевиками сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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Слишком громкий режим "тишины" устроили оккупационные войска мирным жителям Марьинки на Донетчине – персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы № 2 этого города,

– говорится в сообщении.

Боевики нарушили все принятые в цивилизованном мире нормы гуманитарного права. Они били из стрелкового оружия и автоматических гранатометов в сторону жилых кварталов.

В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок, и дети младших классов в группе продленного дня. Персонал школы быстро эвакуировал детей в бомбоубежище учебного заведения.

Когда войска оккупанта прекратили стрелять, полицейские вывели учащихся и персонал школы из опасного района и отвезли домой.

К счастью, погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

В штабе ООС подчеркивают, что Вооруженные силы будут открывать огонь по противнику тогда, когда будет угроза жизни или здоровью мирных жителей.