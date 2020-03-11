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      Боевики обстреляли школу в Марьинке: что известно

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      Войска оккупанта обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы вблизи Марьинки. Под огонь попали ученики и учителя общеобразовательной школы. К счастью, никто не пострадал.

      О нарушении режима тишины пророссийскими боевиками сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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      Слишком громкий режим "тишины" устроили оккупационные войска мирным жителям Марьинки на Донетчине – персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы № 2 этого города,
      – говорится в сообщении.

      Боевики нарушили все принятые в цивилизованном мире нормы гуманитарного права. Они били из стрелкового оружия и автоматических гранатометов в сторону жилых кварталов.

      В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок, и дети младших классов в группе продленного дня. Персонал школы быстро эвакуировал детей в бомбоубежище учебного заведения.

      Когда войска оккупанта прекратили стрелять, полицейские вывели учащихся и персонал школы из опасного района и отвезли домой.

      К счастью, погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

      В штабе ООС подчеркивают, что Вооруженные силы будут открывать огонь по противнику тогда, когда будет угроза жизни или здоровью мирных жителей.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Школа Учеба Дети и несовершеннолетние Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Новости Украины
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