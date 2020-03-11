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      Тяжелые сутки на Донбассе: 17 обстрелов украинских позиций, 3 погибших, 9 раненых

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      Боевики в течение 10 марта нарушали режим прекращения огня 17 раз. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. В штабе ООС отметили работу снайперов. На все атаки украинские защитники давали адекватный ответ. Трое военных Вооруженных сил погибли, еще девять получили ранения.

      О сложных сутках на Донбассе с потерями и большим количеством пострадавших сообщает штаб ООС.

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      Вооруженные формирования РФ 10 марта обстреляли позиции украинских военных 17 раз. Били из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, в штабе ООС зафиксировали работу снайперской пары.

      Войска оккупанта обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный автомобиль вблизи Песков. В результате попадания ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военный умер от полученных ранений. Семь украинцев получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевой травмой.

      Также в результате вражеских обстрелов наших позиций один военный погиб и еще один получил боевую травму.

      Восемь обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • три раза рядом с Песками – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Новоселовки Второй – из миномета калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем;
      • рядом с Авдеевкой – из миномета калибра 82 миллиметра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • вблизи Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Павлополя – снайперский огонь;
      • возле Широкино – из минометов калибра 82 миллиметров.

      Девять обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки " Север":

      • два раза вблизи Орехово – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, из станкового противотанкового гранатомета;
      • неподалеку от Хутора Вольного – из минометов калибра 82 миллиметра, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе Новоалександровки – из миномета калибра 120 миллиметров, а также из станкового противотанкового гранатомета;
      • рядом с Луганским – из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Мироновского – из 120-миллиметрового миномета;
      • рядом с Новолуганским и Железным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • в районе Новгородского – из миномета калибра 82 миллиметра, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      На все обстрелы боевиков украинские военные давали адекватный ответ.

      Кроме того, противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка – Петровское. Украинские защитники в ответ не стреляли, соблюдая режим тишины.

      С начала суток, 11 марта, боевики огневой активности не проявляли. Потерь нет.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Операция Объединенных сил Потери Постраждалі Война на Донбассе Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости Украины
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