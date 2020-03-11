Важка доба на Донбасі: 17 обстрілів українських позицій, 3 загиблих, 9 поранених

Бойовики протягом 10 березня порушували режим припинення вогню 17 разів. Стріляли зі забороненої мінськими домовленостями зброї. У штабі ООС відмітили роботу снайперів. На всі атаки українські захисники давали адекватну відповідь. Троє військових Збройних сил загинули, ще дев’ятеро отримали поранення.

Про складну добу на Донбасі з втратами та великою кількістю постраждалих повідомляє штаб ООС.

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Збройні формування РФ 10 березня обстріляли позиції українських військових 17 разів. Гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, у штабі ООС зафіксували роботу снайперської пари.

Війська окупанта обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий автомобіль поблизу Пісків. Внаслідок влучання ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовий помер від отриманих поранень. Сім українців зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізували з бойовою травмою.

Також внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовий загинув та ще один отримав бойову травму.

Вісім обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

три рази поруч з Пісками – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новоселівки Другої – з міномета калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем;

поруч з Авдіївкою – з міномета калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Василівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – снайперський вогонь;

біля Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметрів.

Дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ":

два рази поблизу Оріхового – з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 міліметри, а також з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у районі Новоолександрівки – з міномета калібру 120 міліметри, а також зі станкового протитанкового гранатомета;

поруч з Луганським – з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Миронівського – зі 120-міліметрового міномета;

поряд з Новолуганським та Залізним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Новгородського – з міномета калібру 82 міліметри, а також з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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На усі обстріли бойовиків українські військові давали адекватну відповідь.

Крім того, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Українські захисники у відповідь не стріляли, дотримуючись режиму тиші.

Від початку доби, 11 березня, бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат немає.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу