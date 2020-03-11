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      Важка доба на Донбасі: 17 обстрілів українських позицій, 3 загиблих, 9 поранених

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      Доба на Донбасі: 3 загиблих, 9 поранених / rbc.ua

      Бойовики протягом 10 березня порушували режим припинення вогню 17 разів. Стріляли зі забороненої мінськими домовленостями зброї. У штабі ООС відмітили роботу снайперів. На всі атаки українські захисники давали адекватну відповідь. Троє військових Збройних сил загинули, ще дев’ятеро отримали поранення.

      Про складну добу на Донбасі з втратами та великою кількістю постраждалих повідомляє штаб ООС.

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      Збройні формування РФ 10 березня обстріляли позиції українських військових 17 разів. Гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, у штабі ООС зафіксували роботу снайперської пари.

      Війська окупанта обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий автомобіль поблизу Пісків. Внаслідок влучання ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовий помер від отриманих поранень. Сім українців зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізували з бойовою травмою.

      Також внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовий загинув та ще один отримав бойову травму.

      Вісім обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • три рази поруч з Пісками – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Новоселівки Другої – з міномета калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем;
      • поруч з Авдіївкою – з міномета калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Василівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Павлополя – снайперський вогонь;
      • біля Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметрів.

      Дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • два рази поблизу Оріхового – з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, зі станкового протитанкового гранатомета;
      • неподалік Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 міліметри, а також з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • у районі Новоолександрівки – з міномета калібру 120 міліметри, а також зі станкового протитанкового гранатомета;
      • поруч з Луганським – з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Миронівського – зі 120-міліметрового міномета;
      • поряд з Новолуганським та Залізним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • у районі Новгородського – з міномета калібру 82 міліметри, а також з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Зверніть увагу Втрати на Донбасі: відомі імена двох загиблих у боях під Пісками

      На усі обстріли бойовиків українські військові давали адекватну відповідь.

      Крім того, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Українські захисники у відповідь не стріляли, дотримуючись режиму тиші.

      Від початку доби, 11 березня, бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат немає.


      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Втрати Постраждалі Війна на Донбасі Проросійські бойовики Окуповані території Новини України Новини політики
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