Бойовики обстріляли школу в Мар’їнці: що відомо

Війська окупанта обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали поблизу Мар’їнки. Під вогонь потрапили учні та вчителі загальноосвітньої школи. На щастя, ніхто не постраждав.

Про порушення режиму тиші проросійськими бойовиками повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Занадто гучний режим "тиші" влаштували окупаційні війська мирним жителям Мар’їнки на Донеччині – персоналу та вихованцям загальноосвітньої школи №2 цього міста,

– йдеться в повідомленні.

Бойовики порушили всі прийняті в цивілізованому світі норми гуманітарного права. Вони гатили зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів у сторону житлових кварталів.

У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів у групі продовженого дня. Персонал школи швидко евакуював дітей до бомбосховища навчального закладу.

Коли війська окупанта припинили стріляти, поліцейські вивели учнів та персонал школи з небезпечного району та відвезли додому.

На щастя, загиблих та поранених серед місцевих мешканців та дітей школи немає.

У штабі ООС наголошують, що Збройні сили будуть відкривати вогонь по противнику тоді, коли буде загроза життю чи здоров’ю мирних мешканців.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу