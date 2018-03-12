Боевики палят по украинцам на Луганщине
За прошедшие сутки, 11 марта, боевики трижды прибегли к обстрелам украинских защитников на Востоке.
Об этом сообщают военные.
На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозванивка. Вследствие вражеских обстрелов в Новозванивци военнослужащий получил ранение.
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На донецком было тихо, однако во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля – получил осколочные ранения.
Источник: 24 Канал
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