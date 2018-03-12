Бойовики гатять по українцях на Луганщині

За минулу добу, 11 березня, бойовики тричі вдалися до обстрілів українських оборонців на Сході.

Про це повідомляють військові.

На луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка.Внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці військовослужбовець зазнав поранення.

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На донецькому було тихо, проте під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець. Ще один наш захисник під час перевірки мінного поля – отримав осколкові поранення.