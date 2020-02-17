Боевики продолжают беспощадно обстреливать под Ореховым

В течение воскресенья, 9 февраля, пророссийские боевики 9 раз обстреляли подразделения Объединенных сил на Донбассе. К счастью, среди украинских военных обошлось без потерь.

Для своих обстрелов враг использовал минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщает штаб ООС.

Важно: ОБСЕ посчитала, сколько военных попали на Донбасс из России

В частности, оккупанты трижды обстреляли позиции оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще 6 обстрелов враг совершил по позициям группировки "Север" (Луганская область):

дважды в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из 120-мм миномета – 20 мин;

рядом с Ореховым – из миномета калибра 120 мм – 25 мин и 5 мин из 82-мм миномета;

неподалеку Новозвановки – из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин;

в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм – 6 мин.

Важно, что в течение последних нескольких дней чуть ли не самым плохим атакам и провокациям подвергаются защитники Орехово. Там боевики не стесняются активно применять минометы и гранатометы. В то же время штаб не сообщает, с чем связана такая активность оккупантов именно в этом районе.