07:23
17 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Боевики продолжают беспощадно обстреливать под Ореховым

      2 Читати новину українською
      Сутки 16 февраля на Донбассе: 9 вражеских обстрелов, в рядах ОС без потерь / Иллюстративное фото

      В течение воскресенья, 9 февраля, пророссийские боевики 9 раз обстреляли подразделения Объединенных сил на Донбассе. К счастью, среди украинских военных обошлось без потерь.

      Для своих обстрелов враг использовал минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщает штаб ООС.

      Важно: ОБСЕ посчитала, сколько военных попали на Донбасс из России

      В частности, оккупанты трижды обстреляли позиции оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

      • рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
      • дважды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Еще 6 обстрелов враг совершил по позициям группировки "Север" (Луганская область):

      • дважды в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Крымского – из 120-мм миномета – 20 мин;
      • рядом с Ореховым – из миномета калибра 120 мм – 25 мин и 5 мин из 82-мм миномета;
      • неподалеку Новозвановки – из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин;
      • в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм – 6 мин.

      Важно, что в течение последних нескольких дней чуть ли не самым плохим атакам и провокациям подвергаются защитники Орехово. Там боевики не стесняются активно применять минометы и гранатометы. В то же время штаб не сообщает, с чем связана такая активность оккупантов именно в этом районе.

      Елена Мозговая раскритиковала участников Нацотбора Евровидение-2020
      сегодня
      413
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      16 февраля , 22:25 Главные новости 16 февраля: задержание криминального авторитета Анисимова, Данилов в Иране
      Емал Набі 668
      16 февраля , 22:00 Ложь вокруг коронавируса, ссоры в Офисе президента и США ломает планы Кремля: блоги недели
      Блоги тижня 788
      16 февраля , 20:53 КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно об криминальном авторитете времен Януковича
      Василь Денисюк 2427
      16 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: одинокий Богдан, летучий Коломойский и политики-валентинки
      Олег Терещенко 416
      16 февраля , 19:30 Личная жизнь министров, запрет на необычные имена для детей – видео недели
      Тетяна Пасічник 193
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук