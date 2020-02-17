07:25
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Бойовики продовжують нещадно гатити під Оріховим

      20 Читать новость на русском
      Доба 16 лютого на Донбасі: 9 ворожих обстрілів, у лавах ОС без втрат / ілюстративне фото

      Протягом неділі, 9 лютого, проросійські бойовики 9 разів обстріляли підрозділи Об'єднаних сил на Донбасі. На щастя, серед українських військових обійшлося без втрат.

      Для своїх обстрілів ворог використовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, повідомляє штаб ООС.

      Важливо: ОБСЄ порахувала, скільки військових потрапили на Донбас з Росії

      Зокрема, окупанти тричі обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;
      • двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      Ще 6 обстрілів ворог здійснив по позиціях угруповання "Північ" (Луганська область):

      • двічі у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поблизу Кримського – зі 120-мм міномету – 20 мін;
      • поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 25 мін та 5 мін з 82-мм міномету;
      • неподалік Новозванівки – зі 120-мм міномету противник випустив 18 мін;
      • у районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін.

      Важливо, що протягом останніх кількох днів чи не найгіршим атакам та провокаціям піддаються захисники Оріхового. Там бойовики не соромляться активно застовувати міномети та гранатомети. Водночас штаб не повідомляє, з чим пов'язана така активність окупантів саме в цьмоу районі.

      Агресор чи дружня та братня країна: як українці ставляться до Росії – результати соцопитування
      сьогодні
      3833
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      16 лютого , 22:25 Головні новини 16 лютого: затримання кримінального авторитета Анісімова, Данілов в Ірані
      Емал Набі 1194
      16 лютого , 22:00 Брехня довкола коронавірусу, чвари в Офісі президента та США ламає плани Кремля: блоги тижня
      Блоги тижня 2721
      16 лютого , 20:53 КОРД затримав Євгена Анісімова: що відомо про кримінального авторитета часів Януковича
      Василь Денисюк 5045
      16 лютого , 20:00 Найсмішніші меми тижня: самотній Богдан, летючий Коломойський і політики-валентинки
      Олег Терещенко 1285
      16 лютого , 19:30 Особисте життя міністрів, заборона на незвичні імена для дітей – відео тижня
      Тетяна Пасічник 854
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук