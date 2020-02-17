Бойовики продовжують нещадно гатити під Оріховим

Протягом неділі, 9 лютого, проросійські бойовики 9 разів обстріляли підрозділи Об'єднаних сил на Донбасі. На щастя, серед українських військових обійшлося без втрат.

Для своїх обстрілів ворог використовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, повідомляє штаб ООС.

Важливо: ОБСЄ порахувала, скільки військових потрапили на Донбас з Росії

Зокрема, окупанти тричі обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;

двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще 6 обстрілів ворог здійснив по позиціях угруповання "Північ" (Луганська область):

двічі у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Кримського – зі 120-мм міномету – 20 мін;

поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 25 мін та 5 мін з 82-мм міномету;

– з міномету калібру 120 мм – 25 мін та 5 мін з 82-мм міномету; неподалік Новозванівки – зі 120-мм міномету противник випустив 18 мін;

у районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін.

Важливо, що протягом останніх кількох днів чи не найгіршим атакам та провокаціям піддаються захисники Оріхового. Там бойовики не соромляться активно застовувати міномети та гранатомети. Водночас штаб не повідомляє, з чим пов'язана така активність окупантів саме в цьмоу районі.