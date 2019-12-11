Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: где было горячее всего

За прошедшие сутки, 10 декабря, на Донбассе пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:

возле Лебединского – из минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 7 обстрелов:

неподалеку Майорска;

Кондрашевской Новой;

возле Шумов;

дважды неподалеку Луганского;

вблизи Катериновки;

возле Новолуганского.

Отметим, что российские оккупационные войска в день нормадського саммита, 9 декабря, обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе 7 раз. К сожалению, в результате подрыва погибли трое украинских военных.

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Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала