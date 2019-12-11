Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: де було найгарячіше

Протягом минулої доби, 10 грудня, на Донбасі проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Обійшлося без втрат.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр операції ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

біля Лебединського – з мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 обстрілів:

неподалік Майорська;

Кіндрашівської Нової;

біля Шумів;

двічі неподалік Луганського;

поблизу Катеринівки;

біля Новолуганського.

Відзначимо, що російські окупаційні війська у день нормадського саміту, 9 грудня, обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі 7 разів. На жаль, у результаті підриву загинули троє українських військових.

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Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу