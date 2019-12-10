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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Відомі імена всіх трьох загиблих військових на Донбасі: фото

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      Загиблі на Донбасі 9 грудня / Колаж 24 каналу

      У день нормандського саміту, 9 грудня, російські окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі 7 разів. На жаль, у результаті підриву загинули троє українських військових – Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота.

      Молодшому сержанту Андрію Войтовичу було 29 років, повідомила у фейсбуці 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

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      Віктору Пруському, також молодшому сержанту, було 49 років. Старшому солдату Сергію Сироті – всього лише 22 роки.

      Слів немає. Не існує слів, аби висловити наш біль. Є тільки горе, неосяжне чорне горе… І пекуче прагнення помсти – найменше, що можна зробити… Спочивайте з миром, браття,
      – додали у бригаді.

      Командування та особовий склад військової частини висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

      Президент України Володимир Зеленський домовився зі іншими трьома лідерами нормандського саміту про новий режим припинення вогню на Донбасі. Його планують забезпечити ще до кінця 2019 року. Зауважимо, що усіх попередніх домовленостей про припинення вогню окупанти не дотримувалися.

      Якою була минула доба на Донбасі – читайте тут.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Жертви Новини Донецька Новини Луганська Збройні сили України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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