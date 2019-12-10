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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Известны имена всех трех погибших военных на Донбассе: фото

      83 Читати новину українською
      Погибшие на Донбассе 9 декабря / Коллаж 24 канала

      В день нормандского саммита, 9 декабря, российские оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе 7 раз. К сожалению, в результате подрыва погибли трое украинских военных – Андрей Войтович, Виктор Пруский и Сергей Сирота.

      Младшему сержанту Андрею Войтовичу было 29 лет, сообщила в фейсбуке 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

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      Виктору Прускому, также младшему сержанту, было 49 лет. Старшему солдату Сергею Сироте – всего лишь 22 года.

      Слов нет. Не существует слов, чтобы выразить нашу боль. Есть только горе, необъятное черное горе ... и жгучее стремление мести самое малое, что можно сделать... Покойтесь с миром, братья,
      – добавили в бригаде.

      Командование и личный состав воинской части выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

      Президент Украины Владимир Зеленский договорился с другими тремя лидерами нормандского саммита о новом режиме прекращения огня на Донбассе. Его планируют обеспечить еще до конца 2019 года. Заметим, что все предыдущие договоренности о прекращении огня оккупанты не соблюдали.

      Какой была прошедшая сутки на Донбассе – читайте здесь.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости Луганска Новости Донецка Жертвы Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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