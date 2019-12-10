Известны имена всех трех погибших военных на Донбассе: фото

В день нормандского саммита, 9 декабря, российские оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе 7 раз. К сожалению, в результате подрыва погибли трое украинских военных – Андрей Войтович, Виктор Пруский и Сергей Сирота.

Младшему сержанту Андрею Войтовичу было 29 лет, сообщила в фейсбуке 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

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Виктору Прускому, также младшему сержанту, было 49 лет. Старшему солдату Сергею Сироте – всего лишь 22 года.

Слов нет. Не существует слов, чтобы выразить нашу боль. Есть только горе, необъятное черное горе ... и жгучее стремление мести – самое малое, что можно сделать... Покойтесь с миром, братья,

– добавили в бригаде.

Командование и личный состав воинской части выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с другими тремя лидерами нормандского саммита о новом режиме прекращения огня на Донбассе. Его планируют обеспечить еще до конца 2019 года. Заметим, что все предыдущие договоренности о прекращении огня оккупанты не соблюдали.

Какой была прошедшая сутки на Донбассе – читайте здесь.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала