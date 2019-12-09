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      В Киеве прощаются с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым: фото

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      В Киеве прощаются с Дмитрием Каплуновым / Коллаж 24 канала

      В столичном центре культуры и искусств СБУ продолжается прощание с Героем Украины, сотрудником СБУ Дмитрием Каплуновым. Мужчина погиб на Донбассе еще 1 декабря, выполняя боевую задачу вместе с товарищем.

      Тело коллеги Каплунова – бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дениса Волочаева – удалось забрать сразу. Его похоронили 3 декабря. А вот тело Каплунова пророссийские боевики отдали украинской стороне только 7 декабря.

      Основное: На Донбассе погибли двое спецназовцев СБУ: детали и фото погибших

      Проститься с Каплуновым пришли сотрудники СБУ, родственники и боевые товарищи. Церемония началась в 9:30.


      Прощание с Дмитрием Каплуновым / фото 5 кана​л


      Прощание с Каплуновым / фото 5 канал

      Как погибли герои?По неподтвержденной информации, они находились в тылу врага и выполняли боевое задание. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, они подорвались на мине. Дмитрий Каплунов погиб сразу, а Денис Волочаева получил тяжелые травмы. Третий участник спецоперации якобы принял решение вытаскивать раненого самостоятельно из опасной зоны, а тело Каплунова оставить. К сожалению, Волочаев умер еще до того, как товарищ донес его до украинских позиций.

      Важно! 3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" погибшим полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе СБУ Жертвы Новости политики
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