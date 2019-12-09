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      У Києві прощаються із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим: фото

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      У Києві прощаються з Дмитром Каплуновим / колаж 24 каналу

      У столичному центрі культури і мистецтв СБУ триває прощання із Героєм України, співробітником СБУ Дмитром Каплуновим. Чоловік загинув на Донбасі ще 1 грудня, виконуючи бойове завдання разом із товаришем.

      Тіло колеги Каплунова – бійця спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дениса Волочаєва – вдалося забрати відразу. Його поховали 3 грудня. А ось тіло Каплунова проросійські бойовики віддали українській стороні лише 7 грудня.

      Основне: На Донбасі загинули двоє спецпризначенців СБУ: деталі і фото загиблих

      Попрощатися із Каплуновим прийшли співробітники СБУ, родичі та бойові товариші. Церемонія розпочалась о 9:30.


      Прощання із Дмитром Каплуновим/ фото 5 канал


      Прощання із Каплуновим/ фото 5 канал

      Як загинули герої?
      За непідтвердженою інформацією, вони перебували в тилу ворога і виконували бойове завдання. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, вони підірвались на міні. Дмитро Каплунов загинув відразу, а Денис Волочаєв отримав важкі травми. Третій учасник спецоперації начебто прийняв рішення витягувати пораненого самотужки з небезпечної зони, а тіло Каплунова залишити. На жаль, Волочаєв помер ще до того, як товариш доніс його до українських позицій.

      Важливо! 3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" загиблим полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Жертви СБУ Війна на Донбасі
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