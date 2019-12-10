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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      На Донбасі загинули 3 українських військових

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      На Донбасі підірвалися троє українських військових / Ілюстративне фото

      Російські окупаційні війська у день нормадського саміту, 9 грудня, обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі 7 разів. На жаль, у результаті підриву загинули троє українських військових.

      Окупанти гатили по українських бійцях із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

      Важливо: Про що домовилась "нормандська четвірка": перші новини

      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

      • Водяного,
      • Березового,
      • Красногорівки,
      • Луганського,
      • Новолуганського
      • Хутора Вільного.

      Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовці Об'єднаних сил,
      – наголосили у штабі.

      Вже з початку доби, 10 листопада, окупанти припинили обстрілювати позиції українських захисників. Втрат серед бійців немає.

       

      До слова, президент України Володимир Зеленський домовився зі іншими трьома лідерами нормандського саміту про новий режим припинення вогню на Донбасі. Його планують забезпечити ще до кінця 2019 року;

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      У Росії назвали місце проведення наступної нормандської зустрічі
      сьогодні
      5217
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Збройні сили України
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