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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      На Донбассе погибли 3 украинских военных

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      На Донбассе подорвались трое украинских военных / Иллюстративное фото

      Российские оккупационные войска в день нормандского саммита, 9 декабря, обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе 7 раз. К сожалению, в результате подрыва погибли трое украинских военных.

      Оккупанты били по украинским бойцам с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

      Важно: О чем договорилась "нормандская четверка": первые новости

      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Водяного,
      • Березового,
      • Красногоровки,
      • Луганского,
      • Новолуганского,
      • Хутора Вольного.

      В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли три военнослужащие Объединенных сил,
      отметили в штабе.

      Уже с начала суток, 10 ноября, оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь среди бойцов нет.

      К слову, президент Украины Владимир Зеленский договорился с другими тремя лидерами нормандского саммита о новом режиме прекращения огня на Донбассе. Его планируют задействовать еще до конца 2019 года;

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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