На Донбассе погибли 3 украинских военных

Российские оккупационные войска в день нормандского саммита, 9 декабря, обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе 7 раз. К сожалению, в результате подрыва погибли трое украинских военных.

Оккупанты били по украинским бойцам с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

Водяного,

Березового,

Красногоровки,

Луганского,

Новолуганского,

Хутора Вольного.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли три военнослужащие Объединенных сил,

– отметили в штабе.

Уже с начала суток, 10 ноября, оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь среди бойцов нет.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский договорился с другими тремя лидерами нормандского саммита о новом режиме прекращения огня на Донбассе. Его планируют задействовать еще до конца 2019 года;



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала