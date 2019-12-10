На Донбассе погибли 3 украинских военных
Российские оккупационные войска в день нормандского саммита, 9 декабря, обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе 7 раз. К сожалению, в результате подрыва погибли трое украинских военных.
Оккупанты били по украинским бойцам с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.
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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:
- Водяного,
- Березового,
- Красногоровки,
- Луганского,
- Новолуганского,
- Хутора Вольного.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли три военнослужащие Объединенных сил,
– отметили в штабе.
Уже с начала суток, 10 ноября, оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь среди бойцов нет.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский договорился с другими тремя лидерами нормандского саммита о новом режиме прекращения огня на Донбассе. Его планируют задействовать еще до конца 2019 года;