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      Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: один украинский военный ранен

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      На Донбассе, за прошедшие сутки, пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.

      Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      К теме: Правительство упростило получение гражданства для добровольцев из других стран: что изменится

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов:

      • дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • два раза у населенного пункта Пески – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Три обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • рядом с населенным пунктом Гладосово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • неподалеку Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • вблизи Новолуганска – из гранатометов различных систем.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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