Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: один украинский военный ранен
На Донбассе, за прошедшие сутки, пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Также зафиксирована активность вражеских снайперов.
Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов:
- дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза у населенного пункта Пески – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- рядом с населенным пунктом Гладосово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новолуганска – из гранатометов различных систем.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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