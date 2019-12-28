Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: один український військовий поранений

Три обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" :

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили шість обстрілів:

Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

На Донбасі, протягом минулої доби, проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

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