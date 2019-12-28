Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: один український військовий поранений
На Донбасі, протягом минулої доби, проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.
Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили шість обстрілів:
- двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- поряд з населеним пунктом Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- неподалік Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.
Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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