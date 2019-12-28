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      Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: один український військовий поранений

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      На Донбасі, протягом минулої доби, проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

      Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

      До теми: Уряд спростив набуття громадянства для добровольців з інших країн: що зміниться

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили шість обстрілів:

      • двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • два рази біля населеного пункту Піски – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Три обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • поряд з населеним пунктом Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • неподалік Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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