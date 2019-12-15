Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: погиб украинский военный, есть раненые
В зоне боевых действий на Донбассе 14 декабря боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов погиб один из военнослужащих Объединенных сил. Еще двое бойцов получили ранения.
Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Обстрелы со стороны боевиков фиксировали у:
- Авдеевки,
- Красногоровки,
- Песков,
- Павлополь,
- Новолуганское,
- Зайцевого,
- Майского.
С начала суток 15 декабря боевики начали обстрел позиции Объединенных сил в районе Луганского из станковых противотанковых гранатометов. Пока никто не пострадал.
Договоренности с нормандской встречи / инфографика 24 канала