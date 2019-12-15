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      Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: погиб украинский военный, есть раненые

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      В зоне боевых действий на Донбассе 14 декабря боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов погиб один из военнослужащих Объединенных сил. Еще двое бойцов получили ранения.

      Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      К теме: Боевики систематически нарушают договоренность нормандского саммита о прекращении огня

      Обстрелы со стороны боевиков фиксировали у:

      • Авдеевки,
      • Красногоровки,
      • Песков,
      • Павлополь,
      • Новолуганское,
      • Зайцевого,
      • Майского.

      С начала суток 15 декабря боевики начали обстрел позиции Объединенных сил в районе Луганского из станковых противотанковых гранатометов. Пока никто не пострадал.


      Договоренности с нормандской встречи / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Новости политики Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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