Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: погиб украинский военный, есть раненые

Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

В зоне боевых действий на Донбассе 14 декабря боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов погиб один из военнослужащих Объединенных сил. Еще двое бойцов получили ранения.