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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: загинув український військовий, є поранені

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      У зоні бойових дій на Донбасі 14 грудня бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових. Унаслідок обстрілів загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил. Ще двоє бійців отримали поранення.

      Як повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      До теми: Бойовики систематично порушують домовленість нормандського саміту про припинення вогню

      Обстріли з боку бойовиків фіксували біля:

      • Авдіївки,
      • Красногорівки,
      • Пісків,
      • Павлополя,
      • Новолуганського,
      • Зайцевого
      • Травневого.

      Від початку доби 15 грудня бойовики почали обстріл позиції Об’єднаних сил у районі Луганського зі станкових протитанкових гранатометів. Наразі ніхто не постраждав.


      Домовленості з нормандської зустрічі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертви Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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