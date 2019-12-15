Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: загинув український військовий, є поранені

Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

У зоні бойових дій на Донбасі 14 грудня бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових. Унаслідок обстрілів загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил. Ще двоє бійців отримали поранення.