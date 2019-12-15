Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: загинув український військовий, є поранені
У зоні бойових дій на Донбасі 14 грудня бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових. Унаслідок обстрілів загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил. Ще двоє бійців отримали поранення.
Як повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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Обстріли з боку бойовиків фіксували біля:
- Авдіївки,
- Красногорівки,
- Пісків,
- Павлополя,
- Новолуганського,
- Зайцевого
- Травневого.
Від початку доби 15 грудня бойовики почали обстріл позиції Об’єднаних сил у районі Луганського зі станкових протитанкових гранатометів. Наразі ніхто не постраждав.
Домовленості з нормандської зустрічі / інфографіка 24 каналу