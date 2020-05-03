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      Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: ранены двое украинских военных

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      Ситуация на Донбассе 2 мая - ранены двое военных ВСУ
      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      Пророссийские боевики на Донбассе 2 мая 23 раза открывали огонь по позициям сил ООС. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

      Оккупанты обстреляли ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, беспилотника, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает прессц-ентр штаба ООС на своей странице в фейсбук.

      К теме Боевики с беспилотника сбросили гранату на бойцов ВСУ возле Гнутового: есть раненый

      Где было горячее всего

      • Боевики открывали огонь возле Авдеевки, применяя минометы 120 и 82 миллимтреив, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
      • Также оккупанты вели огонь возле Богдановки, Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки.
      • С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутове.
      • Кроме того, противник вел обстрелы возле Хутора Вильного, Орехова, Крымского и Новоалександровки.

      Обратите внимание! По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

      От начала текущих суток обстрелы боевиков зафиксированы вблизи Широкиного и Богдановки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
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