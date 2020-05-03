Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: ранены двое украинских военных

Пророссийские боевики на Донбассе 2 мая 23 раза открывали огонь по позициям сил ООС. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Оккупанты обстреляли ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, беспилотника, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает прессц-ентр штаба ООС на своей странице в фейсбук.

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Где было горячее всего

Боевики открывали огонь возле Авдеевки, применяя минометы 120 и 82 миллимтреив, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Также оккупанты вели огонь возле Богдановки, Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки.

С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутове.

Кроме того, противник вел обстрелы возле Хутора Вильного, Орехова, Крымского и Новоалександровки.

Обратите внимание! По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

От начала текущих суток обстрелы боевиков зафиксированы вблизи Широкиного и Богдановки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала