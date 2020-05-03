Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: поранено двох українських військових

Проросійські бойовики на Донбасі 2 травня 23 рази відкривали вогонь по позиціях сил ООС. В результаті обстрілів поранено двох українських військових.

Окупанти обстріляли ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, безпілотника, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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Де було найгарячіше

Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки, застосовувавши міномети 120 та 82 мілімтреів, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Також окупанти вели вогонь біля Богданівки, Старогнатівки, Пісок, Кам’янки та Мар’їнки.

З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

Окрім того, противник вів обстріли біля Хутора Вільного, Оріхового, Кримського та Новоолександрівки.

Зверніть увагу! За даними розвідки, українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби обстріли бойовиків зафіксовані поблизу Широкиного та Богданівки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу