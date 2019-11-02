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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: стреляли из запрещенного оружия

      6 Читати новину українською
      Потерь среди украинских военных не зафиксировано
      Потерь среди украинских военных не зафиксировано / скриншот

      С начала суток в зоне проведения Операции Объединенных сил боевики 6 раз обстреляли позиции украинских войск. Потерь среди украинских военных нет.

      Противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 миллиметров, а также РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

      Важно: Разведение войск в Петровском начнется 4 ноября: боевики подтвердили готовность

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела украинских позиций:

      – вблизи Новогригоровки – из минометов калибра 120-мм;

      – неподалеку Талаковки и Водяного – из станковых автоматических гранатометов;

      – возле Авдеевки – из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 2 обстрела позиций ООС:

      – вблизи Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

      – неподалеку Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

      Что известно о разведении сил и средств на Донбассе: коротко

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 29 октября стартовало разведения сил в районе Золотого, происходит оно с обеих сторон  на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будет разминирование этого участка;
      • после старта разведения в Золотом ввели усиленный, так называемый "желтый" пропускной режим, по словам штаба ООС, предыдущие меры безопасности были недостаточными;
      • вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.


      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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