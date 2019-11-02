Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: стреляли из запрещенного оружия
С начала суток в зоне проведения Операции Объединенных сил боевики 6 раз обстреляли позиции украинских войск. Потерь среди украинских военных нет.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 миллиметров, а также РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела украинских позиций:
– вблизи Новогригоровки – из минометов калибра 120-мм;
– неподалеку Талаковки и Водяного – из станковых автоматических гранатометов;
– возле Авдеевки – из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 2 обстрела позиций ООС:
– вблизи Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
– неподалеку Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
Что известно о разведении сил и средств на Донбассе: коротко
- 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
- 29 октября стартовало разведения сил в районе Золотого, происходит оно с обеих сторон – на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будет разминирование этого участка;
- после старта разведения в Золотом ввели усиленный, так называемый "желтый" пропускной режим, по словам штаба ООС, предыдущие меры безопасности были недостаточными;
- вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
- разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.
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