Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: стреляли из запрещенного оружия

С начала суток в зоне проведения Операции Объединенных сил боевики 6 раз обстреляли позиции украинских войск. Потерь среди украинских военных нет.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 миллиметров, а также РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела украинских позиций:

– вблизи Новогригоровки – из минометов калибра 120-мм;

– неподалеку Талаковки и Водяного – из станковых автоматических гранатометов;

– возле Авдеевки – из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 2 обстрела позиций ООС:

– вблизи Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

– неподалеку Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Что известно о разведении сил и средств на Донбассе: коротко

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

29 октября стартовало разведения сил в районе Золотого, происходит оно с обеих сторон – на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будет разминирование этого участка;

на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будет этого участка; после старта разведения в Золотом ввели усиленный, так называемый "желтый" пропускной режим, по словам штаба ООС, предыдущие меры безопасности были недостаточными;

вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала