Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: стріляли із забороненої зброї

З початку доби у зоні проведення Операції Об'єднаних сил бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військ. Втрат серед українських військових немає.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з мінометів калібру 120 міліметрів, а також РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 4 обстріли українських позицій:

– поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120-мм;

– неподалік Талаківки і Водяного – із станкових автоматичних гранатометів;

– юіля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 2 обстріли позицій ООС:

– у Новозванівка – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;

– неподалік Новолуганське – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення. 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;

після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;

внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу